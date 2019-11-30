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İstanbul'da uyarılar sonrası beklenen yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Pendik'te Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda suyun içinde kalan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla buradan çıkarken aynı yerde mahsur kalan diğer araç da itfaiye ekiplerince kurtarıldı

YURT 30.11.2019, 23:36 30.11.2019, 23:39
İstanbul'da uyarılar sonrası beklenen yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. 

Yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Beykoz civarında etkili oluyor.

Şiddetli yağışın başlamasıyla itfaiye ekipleri, olası su baskınlarına karşı bazı noktalarda önlem aldı. 

Pendik'te Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda suyun içinde kalan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla buradan çıkarken aynı yerde mahsur kalan diğer araç da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Cumhuriyet  Bulvarı üzerindeki bir okulun istinat duvarından sızan yağmur nedeniyle zabıta ekipleri çökme tehlikesine karşı önlem aldı. Okulun bulunduğu caddenin bir bölümü ulaşıma kapatıldı. 

Kaynak: AA
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