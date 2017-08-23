Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda Bahçelievler'de zanlılara ait olduğu tespit edilen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bahçelievler'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda Bahçelievler'de zanlılara ait olduğu tespit edilen 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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