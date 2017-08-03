Sultangazi ilçesinde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.
Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda ekipler, şüphelilere ait 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona, polis helikopteri de destek verdi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Sultangazi'de helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi
Sultangazi ilçesinde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekiplerince 18 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
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