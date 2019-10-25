İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

14 ayrı adrese helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 15 kişi gözaltına alındı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbari çalışmalar yaptı.



Çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacı olarak tabir edilen kişilere sattığı öğrenildi.



Ekipler harekete geçti. Fiziki takip 2 ay sürdü. Şüphelilerin Silivri, Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde faaliyet gösterdiği belirlendi.



Şahısların yakalanması amacıyla tespit edilen bölgelerde araştırmalar yoğunlaştırıldı.



Ekipler, organize bir şekilde çalışan şüphelilerin ikamet ettikleri lüks rezidanslar ve eski binaları kuşattı.



Helikopter destekli operasyonda 14 ayrı adrese, eş zamanlı baskın düzenlendi.



Operasyonda, suç örgütü lideri başta olmak üzere 15 kişiyi yakalandı.



Adreslerde yapılan detaylı aramalardan yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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