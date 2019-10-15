İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.



Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.