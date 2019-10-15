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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

YURT 15.10.2019, 08:27
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
#istanbul #uyuşturucu #istanbul emniyet müdürlüğü
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