İstanbul'da şizofreni hastası 44 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kendisini zehirleyeceğini düşündüğü 73 yaşındaki annesi Servet Yılmaz'ın başını taşla ezerek öldürdü.
Mustafa Yılmaz, olaya müdahale etmek isteyen komşuları Nazmiye Kılıç'ı da yaraladı. Küçükköy Yenimahalle'de meydana gelen olayın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı.
Oğul Mustafa Yılmaz gözaltına alınırken, olayda kullandığı taşa da el konuldu.
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