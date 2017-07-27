İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gecikme yaşanan vapur seferlerinin normale döndüğü bildirdi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren aksayan Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri tekrar başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Bu sabah sis nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde kısa süreli gecikme yaşanmış olup şu an seferler normaldir." açıklaması yapıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle gecikme yaşanan vapur seferlerinin normale döndüğü bildirdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.