İstanbul Bayrampaşa'da "yunus" olarak bilinen motorize polis ekibi kaza yaptı.

Bayrampaşa'da "yunus" olarak bilinen motorize polis ekibi kaza yaptı. Bariyere çarpan motosikletteki polislerden biri olay yerinde diğeri ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Kaza, saat 15.30'da Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda meydana geldi. 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis ekibi henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı. Kaza sırasında motosiklette bulunan polislerden biri şehit oldu, diğeri ise ağır yaralandı. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından polisin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



YARALI POLİSTEN ACI HABER GELDİ

Kazada yaralanan polisten acı haber geldi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.