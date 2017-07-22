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İstanbul'dan acı haber: Bir polis şehit
İstanbul'dan acı haber: Bir polis şehit
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İstanbul'dan acı haber: Bir polis şehit

İstanbul Bayrampaşa'da "yunus" olarak bilinen motorize polis ekibi kaza yaptı. Bariyere çarpan motosikletteki polislerden biri şehit olurken diğer polis ise yaralandı.

İstanbul'dan acı haber: Bir polis şehit

Bayrampaşa'da "yunus" olarak bilinen motorize polis ekibi kaza yaptı. Bariyere çarpan motosikletteki polislerden biri şehit olurken diğer polis ise yaralandı.

Kaza, saat 15.30'da Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda meydana geldi. 'Yunus' olarak bilinen motosikletli polis ekibi henüz bilinmeyen bir nedenle bariyere çarptı. Kaza sırasında motosiklette bulunan polislerden biri şehit oldu, diğeri ise ağır yaralandı. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından polisin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #Bayrampaşa #istanbul
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