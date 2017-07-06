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İstanbul Eminönü'nde yangın!

İstanbul Sirkeci'de tadilat yapılan bir iş hanının dış cephesinde yangın çıktı. Tarihi yarımadadan yükselen dumanları görenler itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu.

İstanbul Eminönü'nde yangın!

Eminönü'nde bir apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
 
TADİLAT YAPILAN BİNADA YANGIN ÇIKTI!

Sirkeci'de tadilat yapılan bir iş hanının dış cephesinde yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yüzlerce kişi yangına yapılan müdahaleyi izlerken, yükselen dumanlar Karaköy'den böyle görüntülendi.

Etiketler; #apartman #yangın #eminönü #istanbul
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