Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde 4 bir apartmanın 3 katındaki dairede doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi.

Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde 4 bir apartmanın 3 katındaki dairede doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama meydana geldi.



İlk belirlemelere göre dairede yaşayan bir kadın yaralandı.



Patlama anı bir güvenlik kamerası tarafıdan görüntülendi.



Görüntülerde patlamanın ardından beton blogun caddeye düşmesi görülüyor.

