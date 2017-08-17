Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
On binlerce aile bu açıklamayı bekliyordu
On binlerce aile bu açıklamayı bekliyordu
Suudi Arabistan'da bir prens daha öldü!
Suudi Arabistan'da bir prens daha öldü!
Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia!
Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia!

İstanbul Esenyurt'ta kamyon inşaat kazı alanına devrildi

Kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi

İstanbul Esenyurt'ta kamyon inşaat kazı alanına devrildi

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, koruyucu bariyerlere çevrili bir inşaatın kazı alanına uçtu.

Düştüğü yerde yan yatan kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi.

Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonun uçtuğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

 

Etiketler; #istanbul #esenyurt #kamyon
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Beşiktaş'a haciz şoku! Memurlar stat kapısına dayandı
Sonraki Haber
Adalet Bakanı Gül Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.