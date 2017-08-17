Kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, koruyucu bariyerlere çevrili bir inşaatın kazı alanına uçtu.



Düştüğü yerde yan yatan kamyondaki 4 kişi çevreden yardıma gelenler tarafından bulundukları yerden yaralı olarak çıkarılıp hastaneye gönderildi.



Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kamyonun uçtuğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.



