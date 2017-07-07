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İstanbul Esenyurt'ta cinnet

İstanbul Esenyurt'ta cinnet getiren bir kişi park halindeki aracı ateşe vererek, 5'inci kata çıktı. Silahlı şahsı ikna etme çabaları sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta cinnet

İstanbul Esenyurt'ta cinnet getiren bir kişi park halindeki aracı ateşe vererek, 5'inci kata çıktı. Silahlı şahsı ikna etme çabaları sürüyor./Milliyet

Etiketler; #istanbul #esenyurt #Cinnet
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