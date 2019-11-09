İstanbul Fatih'te uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
İstanbul Fatih'te "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
YURT 09.11.2019, 14:18
Ekiplerin tam 1 aylık çalışması sonuç verdi. Torbacılar yakalandı.
İstanbul Fatih'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.
Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 16 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
ulusal.com.tr
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