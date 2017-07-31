THY'nin İstanbul-Hakkari seferini yapacak olan uçak bomba araması nedeniyle rötar yaptı. Olaya bir yolcunun telefon görüşmesi sırasında 'bomba' kelimesini kullanmasının neden olduğu öğrenildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hakkari seferini yapması planlanan uçağındaki bir yolcunun telefonla görüşmesi esnasında "bomba" kelimesini kullanması üzerine uçakta "bomba" arama prosedürü uygulandı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.55'te kalkarak İstanbul-Hakkari seferini yapacak TK - 2670 sayılı uçağına sefer saati öncesinde yolcular alındı.



Bu sırada bir yolcunun telefonunda arkadaşıyla görüşmesindeki bir cümle içinde "bomba" ifadesini kullandığını fark eden bir başka yolcu, durumu yetkililere aktardı.



Olayın kaptana bildirilmesinin ardından uçağın kalkışı durduruldu, polise haber verildi. Telefonda "bomba" ifadesini kullanan M.Ö. polislerce uçakta gözaltına alındı.



TÜM BAGAJ ARANDI



Ayrıca, prosedür gereği tüm yolcular ve valizler uçaktan indirildi. Uçak, yolcular ve beraberindeki eşyalar "bomba" aramasından geçirildi. Arama sırasında bir olumsuzluğa rastlanmadı.



GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan M.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Uçak ise M.Ö'yü almadan 106 yolcusuyla 3 saatlik rötarın ardından hareket etti.