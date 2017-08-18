İstanbul Halkalı'da bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan kartonlara çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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İstanbul Halkalı'da bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan kartonlara çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.



