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İstanbul Halkalı'daki karton fabrikasında yangın

İstanbul Halkalı'da bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan kartonlara çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Halkalı'daki karton fabrikasında yangın

İstanbul Halkalı'da bulunan bir karton fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan kartonlara çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

 

Etiketler; #halkalı #istanbul
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