İstanbul Havalimanı'nda kapalı alanda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok

İstanbul Valiliğinin çalışmaları sonucunda İstanbul Havalimanı'nda sigara ve tütün kaçakçılığını önleyici bazı kontrol ile denetimler yapıldı.



Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sabit ve mobil x-ray tarama cihazlarıyla kontrolleri sonuncunda 1 Şubat ile 20 Aralık arasında, 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı. Bu dönemde yapılan kontrollerde 19 bin 953 paket kaçak sigara, sigarillo ile puro tespit edildi, 362 ton 665 kilogram tütüne el konuldu.



- Kapalı alanda sigara denetimleri hız kesmedi



İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunca, geçen eylül ayında alınan ilgili kararın ardından kapalı alanda sigara denetimleri başlatıldı.



Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı 4 polis memuru ve 1 komiser yardımcısı ile dün havalimanında bulunan giden ve "E Katı" ofisleri ile "B Servis Katı'nda denetim yapıldı. Kapalı alanda sigara içtiği belirlenen bir personele para cezası uygulandı.



Eylül ayından bugüne kadar yapılan 40 denetimde toplam 33 kişiye kapalı alanda sigara cezası uygulandı.



Havalimanında yolcular ile çalışanlar için toplamda 21 sigara içme alanı bulunuyor.