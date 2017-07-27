Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi. Vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.



Yangında 1 kişi yaralandı.



Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi.



Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.



Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında bir kişi yaralandı.