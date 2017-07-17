Meteoroloji, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de Twitter'da n yayınladığı uyarı ile İstanbulluları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Sağanak yağış geçişleri, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Düzce, Eskişehir dolaylarında da görülecek.
Yağışların, çarşambaya kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 40'lı değerlerini koruyor. Uzmanlar, sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olunmasını istedi.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
ulusal.com.tr
Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de bir süredir etkili olan kavurucu sıcaklar, yerini 2 günlüğüne sağanak yağışa bırakıyor. Uzmanlar, özelikle İstanbul'da sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
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