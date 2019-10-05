İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, şiddetli sağanak bekleniyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor

İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar güne sisli havayla uyandı.



Meteoroloji tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından Marmara Bölgesi sağanak ve fırtınaya teslim oldu.



Gece saatlerinde etkili olan fırtınada, İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı yerinden söküldü.



Yağış ve fırtınayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. Yetkililer, 18 evin çatısının uçtuğunu, 32 ağacın devrildiğini ve 28 evi su bastığını duyurdu.



Yağmurun devam edeceği vatandaşların tedbirli olunması istendi.



Sağanak, Çanakkale ve Kocaeli'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar meydan geldi.



Gölcük ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir iş yerinin çatısı söküldü.



Yağış ve fırtına 2 gün boyunca etkili olacak.



Muğla'da da benzer manzaralar vardı. Fethiye'de çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.



Yollar su ile doldu. Bazı araçlar trafikte aksamalara neden oldu.



GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN...



İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, şiddetli sağanak bekleniyor.



İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.



Yağışın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



Ani yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Peş peşe yapılan uyarılar sonrası Marmara bölgesi yağışa teslim oldu. İstanbul'da kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı. İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr

