Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve ,itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de viraja süratli ve kontrolsüz giren minibüs ortalığı savaş alanına çevirdi. Birisi İETT otobüsü olmak üzere toplam 8 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kadıköy Fahrettin Gökay Caddesi evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundan Hasanpaşa dönüşüne süratli ve kontrolsüz giren 34 VV 6406 minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Minibüs, bir taksi ve panelvana çarparak durabilirken, öndeki araçlar birbirine girdi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu toplam 8 aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Hasanpaşa istikametine trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazalı araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.