İstanbul Kartal'da bir banka şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kartal Atalar eski Üsküdar Caddesi’ndeki banka şubesinde meydana geldi.



Banka şubesine gelen kasklı ve eli silahlı kişi, güvenlik görevlisinin silahını tehdit ederek aldı.



Vezne görevlisinden de paraları alan soyguncu geldiği motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi banka şubesine geldi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.