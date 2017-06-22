Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

İstanbul Kartal'da banka soygunu

İstanbul Kartal'da bir banka şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu.

İstanbul Kartal'da banka soygunu

Olay, saat 10.00 sıralarında Kartal Atalar eski Üsküdar Caddesi’ndeki banka şubesinde meydana geldi.

Banka şubesine gelen kasklı ve eli silahlı kişi, güvenlik görevlisinin silahını tehdit ederek aldı.

Vezne görevlisinden de paraları alan soyguncu geldiği motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi banka şubesine geldi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Kartal
banner863
Önceki Haber
Kalp ameliyatı olan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu
Sonraki Haber
ABD'den Türkiye'ye YPG-PKK mektubu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.