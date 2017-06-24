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İstanbul Maltepe'de sürücüsü bayılan minibüsü yolcular durdurdu

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki yolcu minibüsünün sürücüsü bayıldı. Kontrolsüz kalan araç kırmızı ışıkta bekleyen bir kuryeyi altına aldı. Motosiklet ve sürücüsünü altına alarak ilerleyen minibüsü yolcular durdurdu.

İstanbul Maltepe'de sürücüsü bayılan minibüsü yolcular durdurdu

Kaza saat 13.30 sıralarında İstanbul Maltepe Bağdat Caddesinde meydana geldi.

Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsün 35 yaşındaki sürücüsü Özcan Can henüz belirlenemeyen nedenle bayılınca, araç kırmızı ışıkta bekleyen pizzacı kuryesine arkadan çarptı.

Motosiklet ve üzerindeki Mustafa Karadeniz  minibüsün altında sürüklenirken yolcular frene basarak aracı durdurdu.

Minibüsün durdurulmasının ardından baygın sürücü ayıltıldı.

Kurye Karadeniz belinden hafif yaralanırken sürücü Özcan Can gözaltına alındı.

Sürücü Özcan Can'ın  yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.  

Yaralı Mustafa Karadeniz,  "Kırmızı ışıkta duruyordum arkadaş geldi bana vurdu. İçinde müşterisi o bastı frene durdurdu" diye konuştu. Karadeniz ambulansla hastaneye götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #maltepe #minibüs #Sürücü #bağdat caddesi #Pendik #Kadıköy
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