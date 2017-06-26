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İstanbul Pendik'te camide 3 kişiyi bıçakladı

Pendik'te bir camide 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Pendik'te camide 3 kişiyi bıçakladı

Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. 

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Şüphelinin ailesi tarafından, tedavi ettirilmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pendik #bıçaklama #cami
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