Kavakpınar Şenyurt Sokak'taki dere kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede elleri ve ağzı bağlanan, vücudunda darp izleri bulunan Ozan Bal'ın (25) öldüğünü belirledi.
Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Bal'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Pendik'te ağaçlık alanda elleri ve ağzı bağlanmış ceset bulundu.
Kavakpınar Şenyurt Sokak'taki dere kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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