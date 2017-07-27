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İstanbul Pendik'te vahşet! Elleri ve ağzı bağlanmış...

İstanbul Pendik'te ağaçlık alanda elleri ve ağzı bağlanmış ceset bulundu.

İstanbul Pendik'te vahşet! Elleri ve ağzı bağlanmış...

Kavakpınar Şenyurt Sokak'taki dere kenarındaki ağaçlık alanda  hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber  verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede elleri ve ağzı bağlanan,  vücudunda darp izleri bulunan Ozan Bal'ın (25) öldüğünü belirledi.

Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Bal'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için  çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #Pendik
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