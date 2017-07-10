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İstanbul Pendik'te yangın

İstanbul Pendik'te yapı malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul Pendik'te yangın

Pendik'te yapı malzemeleri satılan nalburda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir nalburun depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın büyümeden ve çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı.



Söndürülen yangına ilişkin soğutma çalışmaları sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Pendik #istanbul
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