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İstanbul Şişli'de AVM'de intihar girişimi

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin çatısına çıkan İbrahim A., borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyerek intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Şişli'de AVM'de intihar girişimi

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin çatısına çıkan İbrahim A., borçları olduğunu ve kendisine yardım edilmediğini söyleyerek intihar girişiminde bulundu.

AVM'nin çatısında bir kişinin olduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere hava yastığı açtı.

Polis ekipleri de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı.

Polisler, İbrahim A.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı.

AVM'nin bahçesinde toplananlar da intihar girişimini cep telefonuyla kaydetti.

İbrahim A. yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi ve gözaltına alındı.

İbrahim A. daha önce de intihar girişiminde bulunmuş ve polis tarafından ikna edilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #şişli #avm #intihar
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