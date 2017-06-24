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İstanbul Şişli'de korkutan yangın

İstanbul Şişli'de bir evde çıkan yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

İstanbul Şişli'de korkutan yangın

İstanbul Şişli'de bir evde çıkan yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

Yangın Eskişehir Mahallesi Aktaş Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle mahalle sakini bir kişi de köpeği ile birlikte kendini sokağa attığı görüldü.

Evinde yangın çıkan kadın dumandan etkilenirken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak müdahalede bulundu.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #yangın #şişli #istanbul
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