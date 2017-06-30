Taksim'de park halindeki otomobil yandı

Taksim'de bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.



Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.







Araç sahibi Halit Bağmancı, bankaya gitmek için aracı park ettiğini belirterek, "Arkadaşım beni aradı ve otomobilin yandığını söyledi. Hemen olay yerine geldim. O sırada çevredekiler itfaiyeyi aramış, itfaiye de yakın olduğu için hemen gelip müdahale etti. Yangının neyden kaynaklandığını bilmiyorum." şeklinde konuştu.



Araç, incelemelerin ardından buradan kaldırıldı.