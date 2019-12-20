İstanbul Terkos Gölü'nde tekne alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca'daki Terkos Gölü'nde, balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ormanlı Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu.

Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama yapan ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu.

ulusal.com.tr