İstanbul Terkos Gölü'nde tekne alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Çatalca'daki Terkos Gölü'nde balık tutmak için açılan 3 kişi teknenin alabora olup batması sonucu kayboldu. 2 kişinin cansız bedeni bulundu.
YURT 20.12.2019, 17:41 20.12.2019, 17:41
İstanbul Çatalca'daki Terkos Gölü'nde, balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ormanlı Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu.
Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arama yapan ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu.
ulusal.com.tr
Kaynak: AA
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