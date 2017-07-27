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İstanbul Tüneli için İstanbul Boğazı'nda

Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.

İstanbul Tüneli için İstanbul Boğazı'nda

Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.

Zemin  araştırma gemisi Fugro Scout  Arnavutköy açıklarında bulunuyor.

 84 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Fugro Scout'un uzun bir süre  İstanbul Boğazı'nda kalacağı belirtiliyor.

Gemide yürütülecek çalışmalar, İstanbul Boğazı'nın altında  hem demiryolu hem de karayolu ulaşımına uygun tasarlanan 3 katlı "Büyük İstanbul Tünel" projesinin ilk somut adımları olma üzelliğini taşıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #boğaz #tünel
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