Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.
Zemin araştırma gemisi Fugro Scout Arnavutköy açıklarında bulunuyor.
84 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Fugro Scout'un uzun bir süre İstanbul Boğazı'nda kalacağı belirtiliyor.
Gemide yürütülecek çalışmalar, İstanbul Boğazı'nın altında hem demiryolu hem de karayolu ulaşımına uygun tasarlanan 3 katlı "Büyük İstanbul Tünel" projesinin ilk somut adımları olma üzelliğini taşıyor.
Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.
Panama bayraklı araştırma gemisi "Fugro Scout", Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmaya başladı.
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