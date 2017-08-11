İstanbul Ümraniye’de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü saldırıya uğradı.



Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Yukarı Dudullu 75'inci Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü.



Sabah saatlerinde okula giden yetkililer, Atatürk büstünün sökülmüş olduğunu gördü. Durum hemen polise bildirildi.



Bu sırada Atatürk büstü okul yakınındaki yeşil alanda bulundu. Ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi.



Büstü söken kişinin mahallede yaşayan Mehmet T. isimli bir şahıs tespit edildi. Şüpheli evinde gözaltına alındı.



Adli işlemlerin ardından mahkmeye sevkedilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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