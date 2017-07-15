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İstanbul Ümraniye'de iş yerinde patlama

İstanbul Ümraniye'deki bir sanayi sitesinde bulunan alüminyum atölyesinin kazanında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de iş yerinde patlama

Ümraniye'deki bir sanayi sitesinde bulunan alüminyum atölyesinin kazanında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir alüminyum atölyesinin kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında atölye sahibi Ersin Adsaz, ağır yaralandı. Adsaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri de iş yerinde inceleme yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fabrika #Dudullu #istanbul
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