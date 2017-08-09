İstanbul'da 2011'den sonra yapılan çalışmalarla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 tabiat parkının kapladığı alan 5 bin hektara yaklaştı.

AA muhabirinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul'da mevcut 25 tabiat parkı "bisiklet sporu", "piknik", "doğa yürüyüşü", "fotoğrafçılık", "doğa temalı şenlikler", "konaklama", "olta balıkçılığı", "yaban hayatı gözlemciliği" ve "yüzme" gibi faaliyetler için doğaseverlere hizmet veriyor.







İstanbul'un eşsiz güzelliklerini dört mevsim barındıran tabiat parkları, içindeki yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.



Söz konusu parkların 9'u Anadolu yakasında bulunurken, bunların toplam yüz ölçümleri 3 bin 780 hektarı aşıyor.



Avrupa yakasındaki 16 tabiat parkının kapladığı toplam alan 916 hektar olarak ölçülürken, bunların çoğunun Sarıyer ilçesi sınırlarında yer aldığı görüldü.

En büyüğü 3 bin hektarlık yüz ölçümüyle Polonezköy



Söz konusu 25 tabiat parkının en büyüğü 3 bin hektarlık yüz ölçümüyle Polonezköy olurken, onu 335 hektarlık alanla Şamlar Tabiat Parkı izledi.



Flora açısından büyük bir zenginlik ihtiva eden Polonezköy Tabiat Parkı içerisinde birer sülün- keklik ve geyik- karaca üretme istasyonu bulunuyor.



Ayrıca bu tabiat parkında kızıl geyik, karaca, yaban domuzu, çakal, tilki, sincap, sansar, gelincik, sülün, keklik, atmaca, şahin, doğan, karatavuk, saka, üveyik, baykuş, saksağan ve serçe gibi hayvanlar hayatlarını sürdürüyor.



İstanbul'un en büyük ikinci tabiat parkı olan Şamlar ise flora zenginliği haricinde tilki, tavşan, sincap, şahin, saka, saksağan gibi hayvanlara ev sahipliği yapıyor.