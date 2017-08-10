ESENYURT'ta 14 katlı bir sitenin sakinleri, hemen yanı başlarında yeralan fabrika nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Fabrika, kumaş kurutma işlemi nedeniyle 24 saat bacalarından etrafa kötü kokulu duman saçıyor. Bacalardan çıkan duman bazen öyle yoğunlaşıyor ki; rüzgarın da etkisiyle bina adeta görünmez hale geliyor. Duman altında kalan 140 daireli binanın sakinleri sıcak günlerde bile pencerelerini açamıyor.

Bir kumaş boyama fabrikasının 3 bacasından gece gündüz kötü kokular saçan duman yükseliyor. Kumaş kurutma işlemi nedeniyle çıkan dumandan, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Esenyurt'taki sitenin sakinleri oldukça şikayetçi. 140 dairenin sakinleri camlarını açamaz, bahçede oturamaz, balkonlarına çamaşır bile asamaz hale gelmiş. Bacalardan çıkan dumanın yoğunluğu bazı günler oldukça artıyor. Dün de, dumanın yoğunlaştığı günlerdendi. Birçok site sakini ellerine cep telefonlarını alıp o anları kaydetti. Görüntülerde, ancak bir yangından çıkabilecek yoğun duman, rüzgarın da etkisiyle binayı sarıyor. O anlarda adeta göz gözü görmüyor.



"ARTIK DAYANACAK HALİMİZ KALMADI"





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve diğer ilgili kurumlara konuyla ilgili şikayette bulunduklarını; fakat bir sonuç alamadıklarını söyleyen site sakini Bayram Umur, "Müteahhit firma, biz daireyi alırken fabrikanın kapanacağını söyledi. Ama birkaç ay sonra böyle olmadığını gördük. Yaklaşık 1,5 yıldır da burada oturuyorum. Artık dayanacak halimiz kalmadı. Zaman zaman binanın yaydığı dumanlar yoğunlaşıyor. Ayrıca etrafa saçılan koku nedeniyle burası yaşanılmaz bir yer haline geldi. Evlerin içine kadar duman ve koku giriyor" dedi.



"BAŞ AĞRISI YAŞIYORUZ"



Bina sakinlerinden Yusuf Arslan ise, "Sitede bulunan herkes dumandan ve kokulardan etkileniyor. Bundan en çok etkilenenler de çocuklarımız. Yaz-kış burun tıkanıklığı ve baş ağrısı yaşıyoruz. Gece-gündüz fabrika faaliyette olduğu için de geceleri uyamakta güçlük çekiyoruz" ifadesini kullandı.



"2 AYLIK BEBEĞİM VAR"



Sitenin 5. katında oturan Sevda Demir, "2 aylık bebeğim var, dumandan ve kokudan camları açamıyorum. Geceleri de gürültüsü oluyor. İlgili yerlere şikayette bulunduk; ama bir sonuç alamadık" diye konuştu.



Duman ve kokudan dolayı dışarı çıkamadıklarını belirten Arzu Toprak ise "Bu sıcaklarda kliması olan komşulara gidip oturuyoruz. Başka çaremiz yok. Gerekli yerlere başvuruluyor; ama hiçbir sonuç alınamıyor. İnşallah bir çözüm bulunur" şeklinde konuştu.



