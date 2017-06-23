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İstanbul'un simgesi Galata Kulesi tehlikede!

Galata Kulesi, hemen yanında sürdürülen inşaat nedeniyle hasar görme tehlikesiyle karşı karşıya.

İstanbul'un simgesi Galata Kulesi tehlikede!

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nin üç metre yakınında inşaat başladı. Aydınlık gazetesinden Mustafa K. Erol'un haberine göre; ‘Kuyu temel’ yöntemiyle yapılan inşaat çalışmasında matkap kullanılması nedeniyle yayılan titreşimler, Galata Kulesi de dahil çevredeki birçok tarihi yapıyı olumsuz etkiliyor. Temelin atıldığı bölgede yaşayan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer, yaşadığı binada çatlaklar oluştuğunu söyledi. İnşaat Galata Kulesi’ne daha yakın olduğu için kulede de benzer hasarların olabileceğini belirten Tuncer, inşaatın durdurulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÜZ YILLIK BİNALARDA ÇATLAK

Çatlak oluşan binanın 120 yaşında olduğunu söyleyen Tıncer şunları söyledi:

"Biz evde otururken titreşimi hissettiğimiz oluyor. Bir defasında raflardaki kitaplar bile düştü. Bu kadar güçlü bir titreşim yayan inşaatın Galata Kulesi ve etraftaki diğer tarihi binalara zarar vermemiş olması düşünülemez. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdik. Savcılığa da şikayette bulunduk. İnşaat durmalı ya da sağlıklı bir şekilde yapılmalı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #galata kulesi #istanbul #beyoğlu
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