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İstanbul Üsküdar'da yol çöktü, araç içine düştü

İstanbul Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil çöken yola düştü. Olayda yaralanan yok.

İstanbul Üsküdar'da yol çöktü, araç içine düştü

Sürücü Mustafa Bilgili'nin eşi ve çocuğuyla birlikte aracının içerisinden dakikalar önce çıktığı öğrenildi. Bilgili ailesinin aracının yol kenarına park ettikten sonra ağaçlık alanda oturdukları ve kısa süre sonra yolun çökmesiyle aracın çukura düştüğü belirtildi. 

Çökmenin meydana geldiği yakın bölgede Çamlıca Libadiye Tünel çalışmalarının olduğu, çökmenin, tünel çalışması mı yoksa yağış ile zeminin yumuşamasından mı kaynaklandığı  araştırıyor. 

Mustafa Bilgili vinç yardımıyla çökme alanından çıkarılan aracın içerisindeki eşyalarını aldı. Mustafa bilgili çökme anını anlattı.

YOL ÇÖKMESİ TÜNEL İNŞAATINDAKİ AŞIRI SÖKÜLME KAYNAKLI

Çamlıca'da çöken yolun ,Çamlıca-Libadiye arası karayolu tünelinin kazı çalışmaları tamamlanan bölümünde  saat 14:00 sıralarında  tünel içerisinde gerçekleşen aşırı sökülmenin yüzeye yansıması sonucu yüzeyde çukur oluştuğu öğrenildi.Tünel içerisinde herhangi bir göçük ve hasar meydana gelmediği belirtiliyor.

ulusal.com.tr









Etiketler; #istanbul #yol
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