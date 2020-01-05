İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından İstanbulluları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde fırtına ve kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Bugün başlaması beklenen fırtına ve kuvvetli yağışın 07 Ocak Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; bugün (5 Ocak) akşam saatlerinden itibaren il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, Pazartesi (6 Ocak) günü gün boyunca ve Salı (7 Ocak) günü gece saatlerine kadar

kuvvetli (60-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor. İstanbul genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Rüzgârın, İstanbul'un Anadolu Yakası’nda fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası’nda ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle; ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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