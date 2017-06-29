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İstanbul Valiliği'nden uyarı!

İstanbul Valiliği, boğulmalara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden uyarı!

İstanbul Valiliği, boğulmalara karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yaz döneminin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri, yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla Valiliğimizce çeşitli tedbirler alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve insanlarımızın acılara gark olmaması için denize girilmesi uygun olmayan yasaklı ve kontrolsüz bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda denize girilmemesi, yasak olmayan bölgelerde denize girilirken de meteorolojik uyarıların dikkate alınması, görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması, vatandaşlarımızın can güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İstanbul Valiliği
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