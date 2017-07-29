ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş gelişme
ByLock'tan gözaltına alınan ünlü futbolcu hakkında flaş gelişme
Bakanın ablası, büyükelçi oldu
Bakanın ablası, büyükelçi oldu
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da her pazar kapatılacak
İstanbul'da her pazar kapatılacak

İstanbul Zincirlikuyu'da trafik kazası: 1 ölü

D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

İstanbul Zincirlikuyu'da trafik kazası: 1 ölü

D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale etti.

D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. 

Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. 

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin ve çarpan aracın kaldırılmasının ardından 2 şerit trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #zincirlikuyu #d-100 #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Milli SİHA'nın hedefi vurma anı görüntülendi
Sonraki Haber
"Kürdistan, ABD'nin yararına"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.