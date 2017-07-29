D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale etti.



D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.



Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.



Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.



Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin ve çarpan aracın kaldırılmasının ardından 2 şerit trafiğe açıldı.



