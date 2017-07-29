D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale etti.
D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin ve çarpan aracın kaldırılmasının ardından 2 şerit trafiğe açıldı.
D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
D-100 İstanbul Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale etti.
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