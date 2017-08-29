İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız" dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.



İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına ile ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'da beklenen fırtına ve yağış kuzey bölgelerinden başlayarak etkili oluyor. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Şehir genelinde önemli bir sorun yaşanmadı. Trafik akışı yavaşladı. Yağışın 1 saat içinde Anadolu bölgesinde etkili olması bekleniyor.".



TOPBAŞ UYARMIŞTI



Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.



PROF. ŞEN: BULUTUN KALINLIĞI 10 KİLOMETRE



İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı.



