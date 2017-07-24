Sarıyer Tarabya'da meydana gelen trafik kazasında bir aracın denize düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen 34 GP 2168 plakalı otomobilin sürücüsü, Tarabya sahilinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Bunun üzerine otomobil, Tarabya sahilinden denize düştü.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sürücüyü denizden çıkardı. Sürücü daha sonra ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Öte yandan denize düşen araç itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sarıyer Tarabya'da meydana gelen trafik kazasında bir aracın denize düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sarıyer Tarabya'da meydana gelen trafik kazasında bir aracın denize düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
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