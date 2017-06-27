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İstanbul'da dev operasyon: 70 adrese baskın

Polis, İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. 70 adrese baskın düzenlendi.

İstanbul'da dev operasyon: 70 adrese baskın

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Müdürlüğü'nün ortak başlattığı operasyonda, 70 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Sarıyer Çayırbaşı'nda özellikle metruk binalar ve bahçeler arandı.

Ekipler şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapıyorlar. Narkotik köpeği Panzer de operasyona katıldı.

Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, 3 farklı suçtan aranan bir firari de operasyon çerçevesinde yakalandı.

Operasyona özel harekat da destek verdi.
 

Etiketler; #uyuşturucu #sarıyet #operasyon #dev operasyon #istanbul
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