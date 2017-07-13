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İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti!

İstanbul'da 4 yıl 3 ay 25 gün Valilik koltuğunda oturan Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı Cağaloğlu'ndaki "eski valiler panosu" nda yok. Valilik makam katında bulunan ve Osmanlı'dan Cumhuriyete görev yapan tüm İstanbul Valililerinin fotoğraflarının bulunduğu bölümde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafının yer almadığı görüldü.

İstanbul'da dikkat çeken ayrıntı! O fotoğraf gitti!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişi sonrası gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mutlu'nun fotoğrafı eski valiler bölümünde Eylül ayına kadar bulunuyordu. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafın kaldırıldığı panoda ismi de yer almıyor.  Valilik panosuna göre son eski İstanbul Valisi olarak Muammer Güler görünüyor. 

PANODA YOK, RESMİ SİTEDE VAR

Ancak İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde eski valiler bölümünde Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişiyse halen duruyor.  Hüseyin Avni Mutlu, 31 Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır'dan İstanbul'a atanmış,  25 Eylül 2014'de de görevini Vasip Şahin'e devretmişti. Mutlu 5 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştı. 



 

Etiketler; #istanbul #fetö #hüseyin avni mutlu
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