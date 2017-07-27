İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'le irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, İstanbul'daki 9 ilçede 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 17'si yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'le irtibatlı olan ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça gittikleri tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
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