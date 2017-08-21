Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre bugün sağanak yağış İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre sıcak havalar birkaç günlüğüne mola verecek, hava sıcaklıkları düşecek. Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek. Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek.



Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize çevreleri ile İzmir'in doğu ilçeleri, Isparta ve Balıkesir'in güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla’nın Fethiye ile Antalya’nın Kaş ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL'DA bugün VE YARIN YAĞMUR BEKLENİYOR



Meteorolji'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'da bugün ve yarın gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece gerilemesi beklenen İstanbul'da önümüzdeki iki gün yağışlı geçecek./Milliyet