İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Şiddetli yağışının öğle saatlerinde İstanbul'un tamamında etkisini giderek arttırması beklenirken yetkililer dolu yağışına karşı da uyardı. İstanbul'da sağanak yağışların ardından sıcaklıklarda 6-7 derecelik düşüş gözlendi Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop ve Giresun'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da dolu ve yağmura karşı halkı uyarmasının ardından şiddetli yağış için İstanbul'da teyakkuza geçildi. İstanbul'da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yetkililer dolu yağışına karşı da halkı uyardı.



İSTANBUL GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI



İstanbul'un Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece ve Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerinde şiddetli yağış etkili oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.



Şiddetli yağış, Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerde şiddetini arttırarak sürüyor.Sağanak nedeniyle kentte şu anda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, belediye ve AFAD ekiplerinin ise acil müdahale amacıyla hazır bekletildiği öğrenildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından İstanbul'un uydu görüntüsü paylaşıldı. Uydu görüntüleri yağmurun ne kadar yoğun geldiğini gözler önüne serdi.



"DÜNYANIN EN İLERİ SİSTEMİNE SAHİBİZ"



Türkiye'de ilçeler dahil birçok yere Meteoroloji ölçüm istasyonları kurduklarını ve Türkiye'nin bu alanda dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu aktaran Eroğlu, şunları söyledi: "Kurduğumuz sistemle tüm bölgelerin meteorolojik verilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Sizlerden tek ricam bu sistemi telefonlarınıza yüklemek. Bugün İstanbul’da Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış olacak ve bunu bir gün öncesinden haber verdik. Bugün ve yarın da Batı Karadeniz Artvin’e doğru yağışlar var. mgm.gov.tr adresinden vatandaşlar akıllı telefonlardan meteorolojiyi takip edebilir. Biz meteoroloji konusunda dünyanın en ileri sistemine sahibiz. Bu konuda 6 ülkeden biriyiz. Bu teknoloji 6 ülkede var. Ben teknoloji konusuna çok meraklıyım, meteorolojide en ileri teknolojiyi kurdum. Yangınlarda ise dünyanın en ileri teknolojisi bizde. Amerika’dan daha ileri bir yangın takip sistemimiz var."





SARI VE TURUCUYA DİKKAT











Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından İstanbul'un uydu görüntüsünü paylaştı. Sarı ve turuncu kütlelerin geçtiği yerlerde yağış yoğun olacağı belirtiliyor. Bu yerler ise Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Avrupa Yakasının güneyi./Milliyet