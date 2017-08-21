TSK'dan hava harekatları: 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan hava harekatları: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Barcelona'da alarm
Son dakika: Barcelona'da alarm
Dünya buraya kilitlendi! Tüm hazırlıklar tamam
Dünya buraya kilitlendi! Tüm hazırlıklar tamam
Hastaneye böyle getirildi
Hastaneye böyle getirildi

İstanbullular dikkat! Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata köprüleri bu gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

İstanbullular dikkat! Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata köprüleri bu gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Atatürk Köprüsü, 00.00 - 04.30 saatleri arasında, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama şöyle:

Etiketler; #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb #Yeni Galata Köprüsü #Atatürk Köprüsü
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Barcelona saldırganı yakalandı
Sonraki Haber
Son dakika: Irak kuzeyi ve Kulp kırsalına hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.