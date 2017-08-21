İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Atatürk Köprüsü, 00.00 - 04.30 saatleri arasında, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama şöyle:



