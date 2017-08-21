İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Atatürk Köprüsü, 00.00 - 04.30 saatleri arasında, Yeni Galata Köprüsü ise 02.00 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün, gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.
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