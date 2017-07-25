İstanbul önümüzdeki 2 gün adeta kavrulacak.
Meteorolojik verilere göre perşembe gününe kadar hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sıcaklığın çarşamba günü 32 derece, hissedilen sıcaklığın ise 35 dereceyi bulması bekleniyor.
Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece birden düşecek. Öğleye doğru, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülecek.
Aralıklarla devam eden sağanak yağmurun cumartesi günü etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.
Yurt genelinde ise yeni haftabaşına kadar önemli bir değişiklik beklenmiyor.
ulusal.com.tr
İstanbullular dikkat! Önce sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ardından da sağanak yağış gelecek. Cuma günü etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin cumartesi akşama kadar sürmesi tahmin ediliyor.
İstanbul önümüzdeki 2 gün adeta kavrulacak.
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