15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , 15 Temmuz saat 02.00 'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Köprü etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı kalacak.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı :



- O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.



Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.



- Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.



Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.



- D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.



Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.



- Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.



Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100



- Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak.



Alternatif: D-100 güney yolu



- Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.



Alternatif: D-100 güney yol



- Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.



Alternatif: Libadiye Kavşağı



- Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.



Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi



- Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.



Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi



- Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.



Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



- Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.



Alternatif: Çevreyolu güney yol - TEM Otoyolu



- D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.



Alternatif: Kısıklı Caddesi



- Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.



Alternatif: Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi